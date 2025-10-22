وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر

تباينت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدينار الكويتي تراجعا بقيمة 24 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي، واستقر سعرا الريال السعودي الدرهم الإماراتي دون 13 جنيها بيعا وشراء.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 154.32 جنيه.

سعر البيع: 155.62 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 12.62 جنيه.

سعر البيع: 12.69 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 12.92 جنيه.

سعر البيع: 12.95 جنيه.

وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 124.69جنيه

سعر البيع : 126.26 جنيه

وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 12.05جنيه.

سعر البيع: 13.05 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء:65.50 جنيه.

سعر البيع: 67.20جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-10-2025:

سعر الشراء: 122.15 جنيه.

سعر البيع: 123.63جنيه.

العرض والطلب

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.