قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية ترفع جاهزيتها لتأمين افتتاح المتحف الكبير.. تكنولوجيا حديثة ورجال على العهد
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف

يستعد بيراميدز للدفاع عن لقبه عندما يستضيف فريق التأمين الإثيوبي اليوم الأحد، ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

يواجه بيراميدز ضيفه فريق التأمين الإثيوبي اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان قد تم الاتفاق بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة مباراتي الذهاب والإياب على نفس الملعب في القاهرة.

وستقام مباراة الذهاب يوم الأحد 26 أكتوبر في الساعة السابعة مساءً، بينما تُلعب مواجهة الإياب يوم الخميس 30 أكتوبر في نفس التوقيت، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

ويطمح بيراميدز، حامل اللقب، إلى مواصلة مشواره نحو الدفاع عن لقبه، مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور في المباراتين.

فيما يسعى التأمين الإثيوبي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

بيراميدز موعد مباراة بيراميدز دوري أبطال أفريقيا التأمين الأثيوبي بيراميدز والتأمين الأثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

Galaxy Watch 8

مؤشر مضادات الأكسدة في Galaxy Watch 8.. سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لقياس صحة البشرة

فيات تيبو موديل 2022

فيات تيبو أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

فيات برافو موديل 2010

سوق المستعمل.. اركب فيات برافو هاتشباك بـ 600 ألف جنيه

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد