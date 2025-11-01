نهضة بركان المغربي يكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

نجح فريق نهضة بركان المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، عقب فوزه المستحق على ضيفه أهلي طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على الملعب البلدي ببركان، في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ما جعل بطاقة التأهل تُحسم في المغرب.

وشهدت المباراة، بداية قوية من الفريق الليبي، حيث بادر أهلي طرابلس بالتسجيل مبكرًا عن طريق مؤيد اللافي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتمكن نهضة بركان من العودة سريعًا في النتيجة عبر هدف للسنغالي بول باسين في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني، واصل الفريق المغربي ضغطه الهجومي حتى نجح أيوب خيري في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 54، مانحًا فريقه بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات عن جدارة.

وبهذا الانتصار، يُكمل نهضة بركان عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلًا من: الأهلي المصري، الهلال السوداني، شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي، سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، سيمبا التنزاني، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، بيراميدز المصري، مولودية الجزائر، الملعب المالي، ونهضة بركان المغربي.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد قرعتي دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، حيث من المقرر أن تُقام مراسم السحب ظهر يوم الاثنين المقبل في استوديوهات قناة “سوبر سبورت” بمدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية.

وستبدأ قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يعقبها مباشرة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الثانية ظهرًا.