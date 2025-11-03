أفغانستان.. زلزال شمال البلاد يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 150

أعلن مسؤول صحي في أفغانستان اليوم الاثنين أن الزلزال القوي الذي ضرب شمال البلاد صباح اليوم أودى بحياة 7 أشخاص وأصاب نحو 150 آخرين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ووقع بالقرب من مدينة مزار شريف وبلدة خولم على عمق 28 كيلومترا. وقد شعر به السكان في مناطق واسعة، بما في ذلك أجزاء من طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان.

وحذرت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية من أن الزلزال أثر على عدة محافظات، مشيرة إلى احتمال امتداد تأثير الكارثة خاصة مع تكرار الزلازل القوية في السنوات الأخيرة.

وقالت رحيمة، إحدى سكان مزار شريف، لشبكة CNN إن أطفالها ركضوا "أسفل الدرج وهم يصرخون" أثناء الهزة، مضيفة أن منزلها الخرساني صمد، لكن المنازل الطينية في الضواحي قد تكون أكثر عرضة للضرر.

يذكر أن أفغانستان شهدت خلال الأشهر الماضية عدة زلازل مدمرة، من بينها زلزال أغسطس الماضي بقوة 6.0 درجة والذي أسفر عن مقتل نحو 800 شخص، وزلزال أكتوبر 2023 بقوة 6.3 درجة تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص.

كما سجلت المنطقة هزات ارتدادية مستمرة بعد الزلزال الأخير، كان أقواها بقوة 5.2 درجة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.