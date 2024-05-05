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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تعليق حاسم من كريم فهمى على طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. أحمد السقا يصدم علي ربيع.. روبى تظهر بوزن زائد

كريم فهمى
كريم فهمى

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن كريم فهمي وإيرادات الأفلام واحتفال نجوم الزمن الجميل بشم النسيم.

 

إيرادات الأفلام.. مفاجأة أحمد السقا وصدمة علي ربيع

يستمر عرض أفلام  موسم عيد الفطر السينمائى والذي يشمل 4 أفلام  هي كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة واسود ملون والذى تم رفعه مؤخرا".

كما تم عرض فيلم “السرب” الذى انتظره الجمهور بشغف من ثلاث سنوات وذلك فى بداية مايو الحالى، وحققت الأفلام إجمالى اليوم إيرادات بلغت قيمته 4.170.058 جنيه.

 

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

نشرت الفنانة روبى مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة “الليلة حلوة” تمهيدا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة وهى أغنية تناسب أجواء الصيف.

وظهرت روبى فى الفيديو بوزن زائد وهو ما لفت كثيرًا من متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

 

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

تحدث كريم فهمى عن طلاق شقيقه أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد وذلك أثناء تواجده فى برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي على ياسين والذى يعرض على قناة الجديد.

وامتنع كريم فهمى عن الخوض فى أى تفاصيل تخص أسباب الطلاق مؤكدا أن هذا الأمر متعلق بأحمد وهنا وليس له دخل فى هذا الأمر.

 

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

أطلق الفنان كريم فهمى العديد من التصريحات النارية وذلك خلال ظهوره فى برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي على ياسين والذى يعرض على قناة الجديد.

وتحدّث كريم فهمى عن طلاق شقيقه أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد وامتنع عن الخوض فى أى تفاصيل تخص أسباب الطلاق مؤكدًا أن هذا الأمر متعلق بأحمد وهنا وليس له دخل فى هذا الأمر.

 

ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم

كان لنجوم زمن الفن الجميل عادات وتقاليد أثناء احتفالهم بأعياد الربيع، حيث كانت هذه الاحتفالات مقدسة بالنسبة لهم وكانت تجمعهم حالة من المودة والحب والتناغم والبساطة فى التعامل، وهو ما ظهر فى عدد من الصور النادرة التى تكشف كيف كان يحتفل هؤلاء النجوم بعيد شم النسيم ويأكلون الفسيخ والرنجة.

 

كسر في اليد من 3 شهور.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير

كشف منظم حفلات محمد منير، تفاصيل الحالة الصحية لـ الكينج، بعد الكسر الذي تعرض له في يده مؤخرا، وأثار قلق محبيه وجمهوره. 

احمد السقا أفلام موسم عيد الفطر أغنية الليلة حلوة الفنان كريم فهمى الفنانة هنا الزاهد الفنانة روبي ايرادات الافلام

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تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

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