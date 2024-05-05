روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

نشرت الفنانة روبى مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة “الليلة حلوة” تمهيدا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة وهى أغنية تناسب أجواء الصيف.

وظهرت روبى فى الفيديو بوزن زائد وهو ما لفت كثيرًا من متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

بينما تستعد روبى وحكيم، لإحياء حفل غنائي ساهر يوم 9 مايو المقبل، بنادي وادي دجلة، ضمن سلسلة أعياد الربيع.

ولم تكشف الشركة المنظمة عن موعد طرح تذاكر حفل حكيم وروبي، المرتقب يوم 9 مايو، حتى الآن.

وطرحت الفنانة روبي، أحدث أغانيها، بعنوان “لو يرجع”، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بمناسبة عيد الحب، الذي وافق يوم 14 فبراير.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع هشام البنا.

وحققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة، وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".