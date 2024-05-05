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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

كريم فهمى
كريم فهمى

أطلق الفنان كريم فهمى العديد من التصريحات النارية وذلك خلال ظهوره فى برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي على ياسين والذى يعرض على قناة الجديد.

وتحدّث كريم فهمى عن طلاق شقيقه أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد وامتنع عن الخوض فى أى تفاصيل تخص أسباب الطلاق مؤكدًا أن هذا الأمر متعلق بأحمد وهنا وليس له دخل فى هذا الأمر.

كما نفى كريم فهمى ما تردّد بشأن إجبار أحمد على الزواج من هنا الزاهد مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وتدخل كثيرًا لحل الأزمة بينهما ولكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأوضح كريم فهمى : أقبل العمل مع هنا الزاهد فى أى عمل فنى وهذا الأمر يحكمه السيناريو الجيد وليس للعلاقات الشخصية تأثير على العمل.

وأضاف كريم فهمى: لم أفكر في الإلحاد، وبالتأكيد يأتي لي الكثير من الأفكار والتساؤلات، مثل ليه أهالينا في فلسطين بيحصل فيهم كدة، نفسي ربنا يجازي الناس التانية، أنا عارف أن ربنا هيعمل حاجة وشايل حاجة في وقت ما.

كما كشف كريم فهمى عن مدى تأثير انفصال والديه عليه قائلا : لم يؤثر سلبياً علي هو وشقيقى، مشيرا إلى أن الانفصال لا يعني وجود طرف سيء ولكنهما لم يتوافقا.

وأوضح كريم فهمي، أنه لم يتخيل أن والدته تتزوج من شخص آخر وحدثت مشاكل كثيرة لكنه تفهم ذلك عقب كبره في السن.

وأردف كريم فهمى :"بس فهمت لما كبرت إن أي واحدة محتاج أمان في حياتها، أما أبويا هو لذيذ وجميل اتجوز كتير ومتجوز دلوقتي".

كما تحدث كريم فهمي عن ذهابه لطبيب نفسي في إحدى المرات، قائلاً:"روحت لدكتور نفسي، لأن جه عليا وقت مكنش عندي شغف للشغل والكتابة، ولسة بتابع عند الدكتور، ومش مجنون يعني، عشان إحنا عندنا في الثقافة إن اللي بيروح للدكتور النفسي مجنون".

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