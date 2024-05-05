كسر في اليد من 3 شهور.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير

كشف منظم حفلات محمد منير، تفاصيل الحالة الصحية لـ الكينج، بعد الكسر الذي تعرض له في يده مؤخرا، وأثار قلق محبيه وجمهوره.

وقال في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن الكينج تعرض لكسر في يده وتم وضع يده في الجبس قبل 3 أشهر، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بفك الجبس قريبا.

وطمأن منظم الحفلات ، محبي الكينج على حالته الصحية، مؤكدا أن حالته مستقرة وعلى ما يرام.

إصابة محمد منير

وفي شهر فبراير الماضي، كشف الفنان محمد منير، عن سبب ظهوره بالجبس على مسرح الأوبرا خلال أولى حفلات ليالي السعودية المصرية.

وكتب عبر فيسبوك: "‎قدر الله ما شاء فعل ‎كانت وفاه شقيقتي منذ عدة أيام ،، وكان عندي حفله بعدها بيومين وبفضل الله مقدرتش اتأخر عن جمهوري ،، منذ ساعات تعرضت لكسر في الذراع ،، وبرضو مقدرتش اتأخر عن تلبيه نداءً وزارتي الثقافه لبلدي مصر والشقيقة المملكة العربية السعودية وكمان حضور أصدقائي وأخواتي من الوسط الفني العربي ،، وزملائي من العازفين بقيادة المايسترو (وليد فايد) شكراً لدعمكم. وإلي مليون لقاء".

وجاء ذلك لقاء تركى اَل شيخ بوزيرة الثقافة، حيث اتفقا على أنه سيجرى إطلاق ليالى الأوبرا فى السعودية بفرق مصرية، وليالى السعودية فى الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

وفى السياق ذاته، شددت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى على عمق العلاقات بين البلدين، وترحيب الوزارة بالتعاون مع هيئة الترفيه، قائلة: «التعاون الفنى والثقافى مع المملكة ممتد على مدار عقود طويلة.