حسن الرداد يكشف سر نجاح مسلسل محارب

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، الفنان حسن الرداد.

يتحدث حسن الرداد خلال اللقاء عن رحلته الفنية وأبرز الأعمال التي قدمها، وكواليس مسلسله "محارب" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة "ON".

وأعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل «محارب»، والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتوجه حسن الرداد بالشكر لمؤلف مسلسل محارب، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، قائلاً: «بشكر المؤلف محمد سيد بشير، وشيرين عادل مخرجة العمل اللي عملت مجهود كبير جدًا، وبشكر المنتج احمد السبكي لأنه مبخلش على أي حاجة في المسلسل».

كما وجه حسن الرداد، الشكر للفنان أحمد زاهر، وكل أسرة العمل، لافتًا أن مسلسل محارب تضمن العديد من المشاهد الصعبة، قائلاً: «المسلسل كان صعب ومشاهده صعبة جدًا، ومشاعره تقيلة، بسبب موت الأم وموت الأخ، ورحلة الهروب، ومشاهدي مع مدام عفاف شعيب، وأستاذ أحمد زاهر، محارب كان عمل قوي وعمل نفتخر به، والنجم الكبير أبو، له تحية خاصة».

وأشاد حسن الرداد، بتعاونه مع الفنان محمود الليثي، وزملائه ودفعته بمعهد فنون مسرحية «عابد عناني وحسن عيد، ومصطفى حمزة»، معربًا عن سعادته بالعمل معهم ضمن أحداث مسلسل «محارب».