في اليوم العالمي للتمريض.. خالد بيومي يطلق أغنية صحة وعافية.. شاهد

أطلق الفنان خالد بيومي أمين صندوق نقابة المهن الموسقية أغنيته الجديدة بعنوان "صحة وعافية" بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال الفنان خالد بيومي، في بيان صحفي، إن أغنيته الجديدة تأتي تكريما لملائكة الرحمة في اليوم العالمي للتمريض تقديرا للإسهامات التي قدمتها هيئة التمريض في خدمة المجتمع.

وأضاف خالد بيومي أنه يهدي أغنيته الجديدة لكل الأطباء وأطقم التمريض لدورهم الوطني أثناء الفترة العصيبة للوقاية من جائحة كوفيد 19 .

وأشار خالد بيومي، إلى أنه سيشارك بأغنيته الجديد في احتفالات اليوم العالمي للتمريض في 12 من مايو 2024، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ.

وأوضح بيومي أن الأغنية من كلمات الشاعر طلعت الشريف، وألحان الموسيقار أحمد فوزي، وتوزيع المايسترو أحمد إبراهيم، وإخراج محمد الدرة.

خالد بيومي - أغنية صحة وعافية

أغنية صحة وعافية، لـ خالد بيومي، من كلمات: الشاعر طلعت الشريف، ألحان الموسيقار: أحمد فوزي، توزيع المايسترو: أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية صحة وعافية

ربنا يحميكم علشنا

صحه وعافيه لأهل وطنا

انتو ملايكه وليكو رساله

التمريض معني ومش مهنه

وقت منحتجكم نلاقيكم

وضميركم دايما يناديكم

وفي يوم عيدكم جايين نوفي

بدعيلكو المولي يحميكم

عيدكم عيدنا انتو سندنا

التمريض في الاصل رساله

التمريض معني ومش مهنه



ديما تدو بكل محبه

عمركو مستنيتو الرد

عايشين علشان غيركم يبقي

انتو ملايكه ونزلتو الأرض

وقت منحتجكم نلاقيكم

وضميركم دايما يناديكم

وفي يوم عيدكم جايين نوفي

بدعيلكو المولي يحميكم

انتو امالنا وراحه بالنا

وقت الشده وقت زعلنا

انتو الايد اللي بتتمد

عيدكم عيدنا انتو سندنا

التمريض في الاصل رساله

التمريض معني ومش مهنه