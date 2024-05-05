ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم

كان لنجوم زمن الفن الجميل عادات وتقاليد أثناء احتفالهم بأعياد الربيع، حيث كانت هذه الاحتفالات مقدسة بالنسبة لهم وكانت تجمعهم حالة من المودة والحب والتناغم والبساطة فى التعامل، وهو ما ظهر فى عدد من الصور النادرة التى تكشف كيف كان يحتفل هؤلاء النجوم بعيد شم النسيم ويأكلون الفسيخ والرنجة.

وانتشرت صور لعدد كبير من نجوم زمان لاحتفالهم بشم النسيم سويًا ومع أسرهم وتناول الأطعمة المحببة إلى قلوب الجميع في هذا اليوم، منهم رشدى أباظة وسامية جمال، فريد شوقي وهدى سلطان.

كانت الصحف تنشر صورا لنجوم زمن الفن الجميل أثناء احتفالهم بشم النسيم وتلوين البيض، وتناول الفسيخ والبصل، مثل هذه الصورة التي يظهر بها حسن فايق وهو يأكل البيض الذي تصبغه ماري منيب.

تظهر أيضا وليمة شم النسيم والاحتفال بالربيع في كواليس فرقة الريحاني، ويتناول النجوم الفسيخ والبيض والبصل سويا، وفي الصورة زوزو شكيب وسراج منير برفقة عدد من نجوم زمان.

احتفل أبرز نجوم زمان مثل محمود المليجي ومحسن سرحان وهند رستم بشم النسيم على طريقتهم الخاصة بعد يوم عمل مرهق في الاستديو، لكنه لم يمنعهم عن تناول الفسيخ والبصل.

نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم

نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم

نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم

نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم

نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم

نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم