عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم

نجوم زمن الفن الجميل
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم

كان لنجوم زمن الفن الجميل عادات وتقاليد أثناء احتفالهم بأعياد الربيع، حيث كانت هذه الاحتفالات مقدسة بالنسبة لهم وكانت تجمعهم حالة من المودة والحب والتناغم والبساطة فى التعامل، وهو ما ظهر فى عدد من الصور النادرة التى تكشف كيف كان يحتفل هؤلاء النجوم بعيد شم النسيم ويأكلون الفسيخ والرنجة.

وانتشرت صور لعدد كبير من نجوم زمان لاحتفالهم بشم النسيم سويًا ومع أسرهم وتناول الأطعمة المحببة إلى قلوب الجميع في هذا اليوم، منهم رشدى أباظة وسامية جمال، فريد شوقي وهدى سلطان.

كانت الصحف تنشر صورا لنجوم زمن الفن الجميل أثناء احتفالهم بشم النسيم وتلوين البيض، وتناول الفسيخ والبصل، مثل هذه الصورة التي يظهر بها حسن فايق وهو يأكل البيض الذي تصبغه ماري منيب.

تظهر أيضا وليمة شم النسيم والاحتفال بالربيع في كواليس فرقة الريحاني، ويتناول النجوم الفسيخ والبيض والبصل سويا، وفي الصورة زوزو شكيب وسراج منير برفقة عدد من نجوم زمان.

احتفل أبرز نجوم زمان مثل محمود المليجي ومحسن سرحان وهند رستم بشم النسيم على طريقتهم الخاصة بعد يوم عمل مرهق في الاستديو، لكنه لم يمنعهم عن تناول الفسيخ والبصل. 

نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
نجوم زمن الفن الجميل يحتفلون بشم النسيم
الفسيخ والرنجة هدى سلطان حسن فايق زوزو شكيب سامية جمال زمن الفن الجميل رشدي أباظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد ومكان عزاء والدة قيس الشيخ

بعد بكائها.. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب عن حفلها بالكويت

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

حكيم مفاجأة حفل غنائي بشبين الكوم اليوم.. تفاصيل

إيرادات الأفلام.. مفاجأة أحمد السقا وصدمة علي ربيع

بكاء النجوم على المسرح عرض مستمر.. قصة دموع شيرين في الكويت والكينج بالإسكندرية

تشييع جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود.. والعزاء غدا

ترشيحاتنا

زيادة 175 جنيهاً| مفاجأة في أسعار الرنجة والفسيخ في عيد شم النسيم .. إيه الحكاية؟

نتنياهو: إسرائيل لن توافق على مطالب حماس وسنواصل الحرب

غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34683 شهيدًا و78018 إصابة

القمص موسى إبراهيم: المصريون من جميع الأطياف يتشاركون في الأعياد

فريق كامل .. مفاجأة في غيابات الزمالك أمام سموحة بالدوري

إصابة قيادي في حزب الله جراء انفجار عبوة ناسفة بالحسكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. شاهد إطلالة منة عرفة في الاحتفال بعيد ميلادها

ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم

بأقل التكاليف .. طريقة عمل مربى البطيخ

حيلة إذا قمت بها تطيل عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ما هي؟

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ