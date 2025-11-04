قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
القبض على شاب يمارس أعمال الفجور في الإسكندرية
بسبب ابن النادي.. باريس سان جيرمان يُمازح أحمد فهمي
أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه
آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي
وزير التعليم يلتقي بمحافظ الدقهلية.. ويؤكد : تطوير المنظومة يبدأ بدعم المعلم
تاجر مخدرات يغسل 60 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات
تحقيقات وملفات

التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"

الغربية أحمد علي

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بإحالة واقعة الاعتداء علي الصغير "مهند شعبان " بواسطه أداة حادة "كتر" علي يد آخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل جهات التحقيق 


كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق فضلا عن أخذ أقوال المجني عليه وأفراد أسرته وسماع أقوال شهود عيان.

في المقابل حدد محكمة جنح طنطا جلسة 27 اكتوبر القادم أمام دائرة  الأحداث لمحاكمة المتهمين المتورطين في ارتكاب الواقعة .

وأفادت والدة الصغير مهند شعبان أن أفراد الأسرة تتعرض بالكامل للتهديد والابتزاز والبلطجة من جهه أسر المتهمين في واقعة الاعتداء على ابنها مناشدة بالقصاص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة إصابة صغير يدعي "مهند شعبان " 15 سنة علي يد آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بنطاق منطقة نايف عماد بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهمين في واقعة 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على الصغير لعرضهم علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

اخبار محافظة الغربية الاعتداء علي طالب صغير كتر مشاجرة طنطا

