التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بإحالة واقعة الاعتداء علي الصغير "مهند شعبان " بواسطه أداة حادة "كتر" علي يد آخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل جهات التحقيق



كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق فضلا عن أخذ أقوال المجني عليه وأفراد أسرته وسماع أقوال شهود عيان.

في المقابل حدد محكمة جنح طنطا جلسة 27 اكتوبر القادم أمام دائرة الأحداث لمحاكمة المتهمين المتورطين في ارتكاب الواقعة .

وأفادت والدة الصغير مهند شعبان أن أفراد الأسرة تتعرض بالكامل للتهديد والابتزاز والبلطجة من جهه أسر المتهمين في واقعة الاعتداء على ابنها مناشدة بالقصاص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة إصابة صغير يدعي "مهند شعبان " 15 سنة علي يد آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بنطاق منطقة نايف عماد بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهمين في واقعة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على الصغير لعرضهم علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.