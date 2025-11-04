قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيفا يقرر إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب 3 قضايا.. صورة
سفير ألمانيا من معبر رفح: نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار بغزة دائم
محامي مسن السويس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الصلح: شقة في كمبوند لعم "غريب".. ولا تصالح في جريمة البلطجة
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
تحقيقات وملفات

خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟

خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
إسراء عبدالمطلب

يظل الذهب عبر العصور أحد أهم المعادن النفيسة التي ارتبطت بثقة الشعوب والمستثمرين في مواجهة التقلبات الاقتصادية، فهو الملاذ الآمن وقت الأزمات، والدرع الذي يحتمي به الجميع حين تهتز الأسواق وتتعثر العملات. 

ومع كل تغير في السياسة النقدية أو ارتفاع في معدلات التضخم، تتجه الأنظار مباشرة إلى أسعار المعدن الأصفر، التي تعكس بوضوح نبض الاقتصاد العالمي. 

وفي مصر، لا يقتصر اهتمام المواطنين بالذهب على الاستثمار فحسب، بل يمتد ليكون جزءًا أصيلًا من العادات الاجتماعية، إذ يمثل ركنًا أساسيًا في مناسبات الزواج والادخار طويل الأجل.

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار في محال الصاغة، بعد موجة انخفاضات متتالية خلال الأيام الماضية. فوفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب، ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – عند مستوى 5360 جنيهًا دون مصنعية، وذلك بعد تراجع الأمس الذي بلغ 10 جنيهات، كما انخفض حينها عيار 18 بنحو 8 جنيهات. 

ويأتي هذا التراجع المحلي متأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية التي انعكست مباشرة على السوق المصرية.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأسعار الدولية للذهب خسارة جديدة في تعاملات اليوم، إذ تراجع المعدن الأصفر في العقود الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 3970.39 دولارًا للأونصة، وفق بيانات وكالة "رويترز".

 هذا الانخفاض يأتي في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتزايد التوقعات بتشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدر عائدًا.

أما في السوق المحلية، فقد حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على استقراره عند 6125 جنيهًا دون مصنعية، بينما سجل عيار 18 نحو 4594 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن المصنعية تختلف من تاجر لآخر، وتتراوح في المتوسط بين 100 و150 جنيهًا للجرام الواحد.

 ويبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 42880 جنيهًا تقريبًا دون مصنعية أو دمغة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن حالة الهدوء الحالية في الأسعار قد لا تدوم طويلًا، إذ إن الذهب يتأثر بعوامل خارجية معقدة، أبرزها تحركات الدولار، ومعدلات الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق. كما يرون أن الذهب سيظل خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين والأفراد الباحثين عن الأمان المالي، خاصة مع استمرار الغموض حول مسار الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.

ورغم الخسارة العالمية الأخيرة، يبقى المعدن الأصفر محتفظًا ببريقه كمخزن للقيمة وأداة تحوط فعالة ضد التضخم وتقلبات السوق، ما يجعله حاضرًا بقوة في المشهد الاقتصادي المصري والعالمي على حد سواء، حتى في فترات التراجع المؤقت التي قد لا تتجاوز كونها استراحة قصيرة في مسيرة الذهب الطويلة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت في الداخل والخارج

موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج

تحطم مروحية عسكرية بمقاطعة "أجوسان ديل سور" الفلبينية

صواريخ

مسؤولون: المملكة المتحدة ترسل المزيد من صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا

قافلة "زاد العزة"

"زاد العزة" 65 تحمل 8 آلاف طن مساعدات للفلسطينيين

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

