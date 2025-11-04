خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟

يظل الذهب عبر العصور أحد أهم المعادن النفيسة التي ارتبطت بثقة الشعوب والمستثمرين في مواجهة التقلبات الاقتصادية، فهو الملاذ الآمن وقت الأزمات، والدرع الذي يحتمي به الجميع حين تهتز الأسواق وتتعثر العملات.

ومع كل تغير في السياسة النقدية أو ارتفاع في معدلات التضخم، تتجه الأنظار مباشرة إلى أسعار المعدن الأصفر، التي تعكس بوضوح نبض الاقتصاد العالمي.

وفي مصر، لا يقتصر اهتمام المواطنين بالذهب على الاستثمار فحسب، بل يمتد ليكون جزءًا أصيلًا من العادات الاجتماعية، إذ يمثل ركنًا أساسيًا في مناسبات الزواج والادخار طويل الأجل.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار في محال الصاغة، بعد موجة انخفاضات متتالية خلال الأيام الماضية. فوفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب، ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – عند مستوى 5360 جنيهًا دون مصنعية، وذلك بعد تراجع الأمس الذي بلغ 10 جنيهات، كما انخفض حينها عيار 18 بنحو 8 جنيهات.

ويأتي هذا التراجع المحلي متأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية التي انعكست مباشرة على السوق المصرية.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأسعار الدولية للذهب خسارة جديدة في تعاملات اليوم، إذ تراجع المعدن الأصفر في العقود الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 3970.39 دولارًا للأونصة، وفق بيانات وكالة "رويترز".

هذا الانخفاض يأتي في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتزايد التوقعات بتشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدر عائدًا.

أما في السوق المحلية، فقد حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على استقراره عند 6125 جنيهًا دون مصنعية، بينما سجل عيار 18 نحو 4594 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن المصنعية تختلف من تاجر لآخر، وتتراوح في المتوسط بين 100 و150 جنيهًا للجرام الواحد.

ويبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 42880 جنيهًا تقريبًا دون مصنعية أو دمغة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن حالة الهدوء الحالية في الأسعار قد لا تدوم طويلًا، إذ إن الذهب يتأثر بعوامل خارجية معقدة، أبرزها تحركات الدولار، ومعدلات الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق. كما يرون أن الذهب سيظل خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين والأفراد الباحثين عن الأمان المالي، خاصة مع استمرار الغموض حول مسار الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.

ورغم الخسارة العالمية الأخيرة، يبقى المعدن الأصفر محتفظًا ببريقه كمخزن للقيمة وأداة تحوط فعالة ضد التضخم وتقلبات السوق، ما يجعله حاضرًا بقوة في المشهد الاقتصادي المصري والعالمي على حد سواء، حتى في فترات التراجع المؤقت التي قد لا تتجاوز كونها استراحة قصيرة في مسيرة الذهب الطويلة.