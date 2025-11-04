تاجر مخدرات يغسل 60 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.