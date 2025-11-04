قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيفا يقرر إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب 3 قضايا.. صورة
سفير ألمانيا من معبر رفح: نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار بغزة دائم
محامي مسن السويس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الصلح: شقة في كمبوند لعم "غريب".. ولا تصالح في جريمة البلطجة
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تفاصيل الخطة الأمريكية لتشكيل قوة دولية واسعة الصلاحيات في غزة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
القسم الخارجي

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت تحركاً في مجلس الأمن الدولي لتمرير مشروع قرار يقضي بتشكيل قوة دولية واسعة الصلاحيات في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة القطاع بعد الحرب.

وبحسب الموقع، وزعت واشنطن مسودة القرار على عدد من أعضاء المجلس، تتضمن إنشاء قوة دولية تمنح صلاحيات شاملة لإدارة وتأمين قطاع غزة، على أن تعمل تحت إشراف هيئة يطلق عليها اسم "مجلس السلام"، الذي سيبقى في القطاع حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وتنص الوثيقة على أن مهام القوة تشمل تأمين الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، ونزع سلاح فصائل المقاومة المسلحة، وتدريب قوة شرطة فلسطينية لتكون شريكاً في هذه الجهود.

وأشار التقرير إلى أن القوة ستعمل على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة وضمان نزع السلاح، فيما ستواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات محددة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار عند الحاجة.

ونقل "أكسيوس" عن مسئول أمريكي قوله إن مشروع القرار سيكون نقطة انطلاق للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن واشنطن تأمل في التصويت عليه خلال أسابيع، ونشر أولى الوحدات في غزة بحلول يناير المقبل. 

وأضاف المسئول أن هذه القوة ستكون قوة تنفيذية وليست بعثة حفظ سلام تقليدية، وستضم قوات من عدة دول، بالتنسيق مع "مجلس السلام" المقترح.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد قولها إن 16 دولة و20 وكالة حكومية تشارك في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لاستقرار غزة.

وأوضحت القناة أن جابارد قامت بزيارة غير معلنة إلى مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات بإسرائيل، حيث التقت بضباط أمريكيين وإسرائيليين، مؤكدة أن المركز يمثل "مثالاً حياً على ما يمكن أن يتحقق عندما تتوحد الدول حول مصالح مشتركة"، مضيفة أن هناك "شعوراً حقيقياً بالأمل والتفاؤل ليس في إسرائيل فقط بل في عموم الشرق الأوسط".

من جانبها، أفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية بأن مصادر دبلوماسية ترجح أن معظم القوات الميدانية في غزة ستكون من دول إقليمية لتقليل التوترات، فيما أكد ترامب مؤخراً أن "قوة استقرار غزة" ستنشر قريباً وسريعاً، مشيراً إلى أن اختيار القادة العسكريين جارٍ حالياً.

أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فقد شدد على أن التحضيرات جارية لإعطاء الضوء الأخضر لتشكيل القوة متعددة الجنسيات، مؤكداً أن انتشارها يجب أن يكون "مقبولاً لدى إسرائيل".

واشنطن غزة الاحتلال ترامب

