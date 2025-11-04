تفاصيل الخطة الأمريكية لتشكيل قوة دولية واسعة الصلاحيات في غزة

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت تحركاً في مجلس الأمن الدولي لتمرير مشروع قرار يقضي بتشكيل قوة دولية واسعة الصلاحيات في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة القطاع بعد الحرب.

وبحسب الموقع، وزعت واشنطن مسودة القرار على عدد من أعضاء المجلس، تتضمن إنشاء قوة دولية تمنح صلاحيات شاملة لإدارة وتأمين قطاع غزة، على أن تعمل تحت إشراف هيئة يطلق عليها اسم "مجلس السلام"، الذي سيبقى في القطاع حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وتنص الوثيقة على أن مهام القوة تشمل تأمين الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، ونزع سلاح فصائل المقاومة المسلحة، وتدريب قوة شرطة فلسطينية لتكون شريكاً في هذه الجهود.

وأشار التقرير إلى أن القوة ستعمل على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة وضمان نزع السلاح، فيما ستواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات محددة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار عند الحاجة.

ونقل "أكسيوس" عن مسئول أمريكي قوله إن مشروع القرار سيكون نقطة انطلاق للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن واشنطن تأمل في التصويت عليه خلال أسابيع، ونشر أولى الوحدات في غزة بحلول يناير المقبل.

وأضاف المسئول أن هذه القوة ستكون قوة تنفيذية وليست بعثة حفظ سلام تقليدية، وستضم قوات من عدة دول، بالتنسيق مع "مجلس السلام" المقترح.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد قولها إن 16 دولة و20 وكالة حكومية تشارك في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لاستقرار غزة.

وأوضحت القناة أن جابارد قامت بزيارة غير معلنة إلى مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات بإسرائيل، حيث التقت بضباط أمريكيين وإسرائيليين، مؤكدة أن المركز يمثل "مثالاً حياً على ما يمكن أن يتحقق عندما تتوحد الدول حول مصالح مشتركة"، مضيفة أن هناك "شعوراً حقيقياً بالأمل والتفاؤل ليس في إسرائيل فقط بل في عموم الشرق الأوسط".

من جانبها، أفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية بأن مصادر دبلوماسية ترجح أن معظم القوات الميدانية في غزة ستكون من دول إقليمية لتقليل التوترات، فيما أكد ترامب مؤخراً أن "قوة استقرار غزة" ستنشر قريباً وسريعاً، مشيراً إلى أن اختيار القادة العسكريين جارٍ حالياً.

أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فقد شدد على أن التحضيرات جارية لإعطاء الضوء الأخضر لتشكيل القوة متعددة الجنسيات، مؤكداً أن انتشارها يجب أن يكون "مقبولاً لدى إسرائيل".