القبض على شاب يمارس أعمال الفجور في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .