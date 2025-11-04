آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي

شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع الإيفواري إبراهيما دياباتي، مهاجم فريق جايس السويدي، الذي اقترب كثيرا من صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد توصل إدارة النادي الأحمر لاتفاق مع الفريق السويدي.

مفاوضات الأهلي مع إبراهيما دياباتي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم ، أن هناك اتفاق قريب بين الإدارة الحمراء واللاعب الإيفواري، صاحب الـ25 عاما، للانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي.

وأشار شوبير، إلى أن العقد ستكون مدته 4 سنوات، ويحصل اللاعب على 200 ألف دولار عند التوقيع، مبينا أن النادي الأهلي سيدفع 1.2 مليون دولار، بدلا من 1.5 مليون دولار لنظيره السويدي، بعد التوصل لاتفاق بين إداراتي الناديين.

تفاصيل صفقة المهاجم الإيفواري إبراهيما

وأختتم شوبير ، أن اللاعب الإيفواري إبراهيما دياباتي سيحصل على 900 ألف دولار في موسمه الأول، ثم مليون دولار بموسمه الثالث وبعدها مليون و100 ألف دولار في الثالث والرابع.