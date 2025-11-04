نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى رأسها صحيفة يسرائيل هيوم، نشرت منذ يوم أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًا، ليس في تل أبيب ولا في مكتبه بالقدس، بل داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات.

وأوضحت أن هذه المحطة باتت تشكل وجهة رئيسية يزورها الوزراء والدبلوماسيون الأمريكيون عند وصولهم إلى الأراضي المحتلة، وهو ما يتزامن مع وصول مسؤولة أمريكية جديدة، ما يرجح وجود رابط بين هذه الزيارة والاجتماع الأمني المرتقب.

وأضافت أبو شمسية أن الإدارة الأمريكية تصر على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، والتأكد من عدم وجود نية إسرائيلية فعلية لخرق التهدئة، رغم الخروقات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال على الأرض.

وأشارت إلى أن من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع الأمني ملف غزة، حيث سيتم بحث مسألة موافقة نتنياهو أو رفضه السماح بخروج آمن لـ 200 من عناصر حركة حماس العالقين في المنطقة التي يسميها الجيش الإسرائيلي "المنطقة الصفراء".

وتابعت أن ضغوطًا كبيرة تمارس من قبل اليمين المتطرف لمنع الموافقة على هذا القرار، رغم أنه تم إيقافه مؤقتًا. وأوضحت أن جدول الاجتماع يشمل أيضًا مناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، وتوسيع الخط الأصفر، واستمرار إدخال المساعدات، إضافة إلى دراسة انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى منطقة عازلة آمنة.

ولفتت أبو شمسية إلى أن ملف لبنان سيكون حاضرًا بقوة خلال الاجتماع، خاصة بعد ما نقلته صحيفة هآرتس صباح اليوم عن الجيش الإسرائيلي من وجود تقديرات أمنية تشير إلى أن إعادة تسليح حزب الله تتجاوز قدرة الحكومة اللبنانية والجيش على نزع سلاحه، مع إعادة بناء ترسانته العسكرية. كما سيطرح ملف إيران، في ضوء تقارير إسرائيلية أفادت بأن طهران قامت بتسليح ميليشيات في العراق تحسبًا لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل.