منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات

إسراء صبري

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى رأسها صحيفة يسرائيل هيوم، نشرت منذ يوم أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًا، ليس في تل أبيب ولا في مكتبه بالقدس، بل داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات.

وأوضحت أن هذه المحطة باتت تشكل وجهة رئيسية يزورها الوزراء والدبلوماسيون الأمريكيون عند وصولهم إلى الأراضي المحتلة، وهو ما يتزامن مع وصول مسؤولة أمريكية جديدة، ما يرجح وجود رابط بين هذه الزيارة والاجتماع الأمني المرتقب.

وأضافت أبو شمسية أن الإدارة الأمريكية تصر على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، والتأكد من عدم وجود نية إسرائيلية فعلية لخرق التهدئة، رغم الخروقات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال على الأرض.

وأشارت إلى أن من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع الأمني ملف غزة، حيث سيتم بحث مسألة موافقة نتنياهو أو رفضه السماح بخروج آمن لـ 200 من عناصر حركة حماس العالقين في المنطقة التي يسميها الجيش الإسرائيلي "المنطقة الصفراء".

وتابعت أن ضغوطًا كبيرة تمارس من قبل اليمين المتطرف لمنع الموافقة على هذا القرار، رغم أنه تم إيقافه مؤقتًا. وأوضحت أن جدول الاجتماع يشمل أيضًا مناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، وتوسيع الخط الأصفر، واستمرار إدخال المساعدات، إضافة إلى دراسة انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى منطقة عازلة آمنة.

ولفتت أبو شمسية إلى أن ملف لبنان سيكون حاضرًا بقوة خلال الاجتماع، خاصة بعد ما نقلته صحيفة هآرتس صباح اليوم عن الجيش الإسرائيلي من وجود تقديرات أمنية تشير إلى أن إعادة تسليح حزب الله تتجاوز قدرة الحكومة اللبنانية والجيش على نزع سلاحه، مع إعادة بناء ترسانته العسكرية. كما سيطرح ملف إيران، في ضوء تقارير إسرائيلية أفادت بأن طهران قامت بتسليح ميليشيات في العراق تحسبًا لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل.

بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال غزة قطاع غزة

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

