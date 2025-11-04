وزير الخارجية يستعرض مع مستشار الأمن القومي البريطاني ترتيبات مؤتمر إعمار غزة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني، يوم الثلاثاء ٤ نوفمبر، وذلك في إطار الاتصالات الدورية لتبادل الرؤى والتقديرات إزاء التطورات الإقليمية.

تناول الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجاته، مستعرضًا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر، ومعربًا عن التطلع إلى المشاركة الفعالة للمملكة المتحدة والمجتمع الدولي في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص المشترك لتعميق التعاون في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأهمية الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب تصب في مصلحة الشعبين.