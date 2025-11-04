قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير الترميم : المتحف الكبير أيقونة عالمية .. وافتتاحه عُرس لمصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن الافتتاح الأخير للمتحف في الأول من نوفمبر يمثل «عُرسًا لمصر كلها»، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من الزوار من داخل مصر وخارجها، فاق التوقعات.

وقال زيدان خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية رغدة بكر: "مبروك لمصر كلها هذا العُرس الذي نشهده اليوم، والذي يأتي نتيجة للافتتاح العظيم الذي جرى في الأول من نوفمبر، الإقبال الجماهيري كان مبهرًا وغير متوقع، فالمتحف المصري الكبير أصبح بحق أيقونة المتاحف العالمية».

وأضاف أن اليوم شهد توافد أعداد هائلة من الزائرين الذين حرصوا على مشاهدة مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة، والتي تُعرض لأول مرة تحت سقف واحد، وتضم أكثر من 5000 قطعة أثرية على مساحة 7500 متر مربع، كما أشار إلى أن الزائرين شاهدوا أيضًا قاعات الدولة القديمة لأول مرة، إلى جانب 4 قاعات عرض كبرى تُحاكي الكهوف الأثرية، من بينها كهف خاص بالآثار الغارقة، وآخر بدير المدينة، وثالث بحور، ورابع بوادي الملوك.

وتابع زيدان أن توقيت الافتتاح تزامن مع ذكرى اكتشاف المقبرة الذهبية للملك توت عنخ آمون، بهدف تعزيز الترويج السياحي، مشيرًا إلى أن الملك توت عنخ آمون يظل "الأشهر في العالم" لما يحظى به من اهتمام عالمي واسع.

وفي ما يتعلق بأصعب مراحل الترميم، أوضح أن ترميم المقاصير الأربع الخاصة بالملك توت عنخ آمون كان من أكثر المراحل دقة وصعوبة، نظرًا لحجمها الكبير وحالتها التي تأثرت بعوامل الزمن، حيث أُصيبت الخشبيات المذهّبة بالتشققات والضعف، وتمت عملية الترميم داخل معامل المتحف باستخدام أحدث أجهزة الفحص والتحليل.

المتحف المصري الكبير الآثار الملك توت عنخ آمون

