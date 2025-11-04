منى زكي: شرف كبير ليا إن صوتي يكون حاضر

علقت الفنانة مني زكي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عليب مشاركتها بالتعليق الصوتي فى أفتتاح المتحف المصري الكبير.

حيث قالت: شرف كبير ليا إن صوتي يكون حاضر في حدث وطني وعالمي عظيم زي ده.. افتتاح المتحف المصري الكبير صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ مصر وهتفضل حاضرة في ذاكرتنا كلنا كمصريين.. وإثبات إن بلدنا كانت ولا تزال أم الحضارة

ومن ناحية أخري تستعد الفنانة منى زكي الى تصوير فيلمها الجديد بعنوان “رزق الهبل” خلال الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من التحضيرا والتجهيزات النهائية العمل.

ويأتى هذا العمل التعاون الثاني بين منى زكى والمخرجة كاملة أبو ذكري بعد غياب دائما 19 عاما منذ تقديم أول أعمالهما فيلم “عن العشق والهوى