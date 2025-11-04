الـ دي جي العالمي تييستو يقدم حفلًا بالأهرامات ديسمبر المقبل

يستعد الدي جي العالمي تييستو TIËSTO ، لإحياء حفل ضخم تحت سفح أهرامات الجيزة، يوم 19 ديسمبر المقبل.

الحفلل من المقرر ان يقام يوم الجمعة 19 ديسمبر المقبل في تمام الساعة 8 مساء.

ويعتبر تيستو أحد أبرز رواد موسيقى EDM حول العالم، حيث ساهم في تطويرها منذ بداياتها بمزيجه الفريد من “البيت التقدمي” وإيقاعات الرقص التي تشعل المسارح والمهرجانات العالمية.

حصل تييستو على لقب “أفضل دي جي في العالم” أكثر من مرة، مما جعله أيقونة مؤثرة في الساحة الموسيقية العالمية.

تييستو ولد 17 يناير 1969 في هولندا، هو أحد أبرز الأيقونات العالمية في عالم موسيقى الرقص الإلكترونية