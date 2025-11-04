كشفت الراقصة هندية في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامية علا شوشة، عن تفاصيل خلعها للحجاب، بعد سنوات من ارتدائه.

وقالت هندية:" استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب، وفضلت مستنية شهر ونص، إني تجيلي علامة أو آية تدل على الرفض محصلش، بالعكس حسيت بالقبول، أصل ربنا ده جميل أوي، مش هيعذبنا، في آية في القرآن بتقول "ماذا يفعل الله بعذابكم"، هو عامل ثواب وعقاب بس عشان متبقاش غابة".

وكانت قد كشفت الراقصة هندية، تفاصيل عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها تعرض لمواقف صعبة خاصة بعد أن قررت خلع الحجاب بعد 11 عاما من ارتدائه في لقاء تليفزيوني سابق.

وقالت الراقصة هندية، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الأحد: “أول يوم قلعت الحجاب بعد ١١ سنة كنت حاسة إني عريانة”.

وتابعت هندية: لم اعتزال التمثيل لكني اعتزلت الرقص، ولم يرغمني أحد على الاعتزال.. أنا مستورة أوي مش محتاجة أدور على شغل.