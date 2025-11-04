قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
أبو العينين: نريد تحقيق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
وزير التعليم: لدينا 1270 مدرسة فنية تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية
فيرمينو يختار صلاح ومبابي وفينيسيوس ضمن الأفضل في ليفربول وريال مدريد
القمر العملاق يضيء سماء الكوكب.. حدث فلكي نادر يخطف الأنظار
وزيرة التضامن تشارك في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب

كشفت الراقصة هندية في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامية علا شوشة، عن تفاصيل خلعها للحجاب، بعد سنوات من ارتدائه. 

وقالت هندية:" استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب، وفضلت مستنية شهر ونص، إني تجيلي علامة أو آية تدل على الرفض محصلش، بالعكس حسيت بالقبول، أصل ربنا ده جميل أوي، مش هيعذبنا، في آية في القرآن بتقول "ماذا يفعل الله بعذابكم"، هو عامل ثواب وعقاب بس عشان متبقاش غابة".

وكانت قد كشفت الراقصة هندية، تفاصيل عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها تعرض لمواقف صعبة خاصة بعد أن قررت خلع الحجاب بعد 11 عاما من ارتدائه في لقاء تليفزيوني سابق.

ياسمين عز للرجال: تزوجوا في حالة واحدة فقط لا من أجل الأطفال والشهوة

وقالت الراقصة هندية، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الأحد: “أول يوم قلعت الحجاب بعد ١١ سنة كنت حاسة إني عريانة”.

وتابعت هندية: لم اعتزال التمثيل لكني اعتزلت الرقص، ولم يرغمني أحد على الاعتزال.. أنا مستورة أوي مش محتاجة أدور على شغل.

