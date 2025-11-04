أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية وإمكانية ارتباطه

كشف الفنان أحمد السقا فى حوارات تليفزيونية عن تفاصيل وتطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث.

وقال أحمد السقا: "الحمد لله مفيش حاجة، والحادثة اللي حصلت كانت بسيطة جدًا".

وأوضح أحمد السقا عن امكانية ارتباطه فى الفترة القادمة، حيث قال : "لا، أنا كده تمام الحمد لله".

وكان آخر أعمال أحمد السقا فيلم"أحمد وأحمد"، ويضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي،جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال

كما يواصل الفنان أحمد السقا تصوير فيلمه هيروشيما إلى جانب نخبة من الممثلين وهم، ياسمين رئيس، ناهد السباعي، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي. يأتي الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج المبدع أحمد نادر جلال.







