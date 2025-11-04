صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل

كشفت الفنانة صبا مبارك عن حقيقة مشاركتها فى مسلسل تخوض به السباق الرمضاني المقبل حيث اعتاد الجمهور على رؤيتها فى رمضان بأعمال فنية مختلفة وبعيدة عن السائد.

صبا مبارك

وقالت صبا مبارك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الأصدقاء الصحفيين وصفحات الأخبار، أنا لسه بقرأ نصوص وبفكر لرمضان إن شاء الله، لم يتم الاستقرار على مشروع معين، وشكرًا.

صبا مبارك فى مسلسل 220 يوم

كان اخر أعمال صبا مبارك مسلسل "220 يوم" وهو عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.

من خلال شخصية مريم تلعب صبا مبارك دوراً كبيراً في حياة زوجها أحمد (كريم فهمي) مؤلف الروايات، حيث تجمعهما علاقة حب قوية تجعلهما ثنائياً غير تقليدي، بينهما حب وتفاهم وصداقة، فنرى أحمد وهو يأخذ رأي حبيبته مريم في الروايات التي يكتبها، والتي تحمل أحدثها اسم المسلسل وهو 220 يوم. والذي يحمل دلالات عديدة تعكس أحداث المسلسل.

إطلالة صبا مبارك

وشاركت الفنانة صبا مبارك ، جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وتألقت صبا مبارك، بإطلالة جذابة مرتدية هاف ستومك باللون الأسود نسقت معة بنطلون باللون الأسود.

وعلقت صبا على الصور قائلة: “لا تنخدعوا، السماء كانت كئيبة قبل دقيقتين من هذه الصور وعاطفيًا كانت كئيبة أيضًا، لكن بعدها تشرق الشمس وتلتقط الضوء، وتحتفظ بتلك الذكرى”.