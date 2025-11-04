قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل

صبا مبارك
صبا مبارك

كشفت الفنانة صبا مبارك عن حقيقة مشاركتها فى مسلسل تخوض به السباق الرمضاني المقبل حيث اعتاد الجمهور على رؤيتها فى رمضان بأعمال فنية مختلفة وبعيدة عن السائد. 

صبا مبارك

وقالت صبا مبارك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الأصدقاء الصحفيين وصفحات الأخبار، أنا لسه بقرأ نصوص وبفكر لرمضان إن شاء الله، لم يتم الاستقرار على مشروع معين، وشكرًا. 

صبا مبارك فى مسلسل 220 يوم 

كان اخر أعمال صبا مبارك مسلسل "220 يوم" وهو عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.

من خلال شخصية مريم تلعب صبا مبارك دوراً كبيراً في حياة زوجها أحمد (كريم فهمي) مؤلف الروايات، حيث تجمعهما علاقة حب قوية تجعلهما ثنائياً غير تقليدي، بينهما حب وتفاهم وصداقة، فنرى أحمد وهو يأخذ رأي حبيبته مريم في الروايات التي يكتبها، والتي تحمل أحدثها اسم المسلسل وهو 220 يوم. والذي يحمل دلالات عديدة تعكس أحداث المسلسل. 

إطلالة صبا مبارك

وشاركت الفنانة صبا مبارك ، جمهورها  صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وتألقت صبا مبارك، بإطلالة جذابة مرتدية هاف ستومك باللون الأسود نسقت معة بنطلون باللون الأسود.

وعلقت صبا على الصور قائلة: “لا تنخدعوا، السماء كانت كئيبة قبل دقيقتين من هذه الصور وعاطفيًا كانت كئيبة أيضًا، لكن بعدها تشرق الشمس وتلتقط الضوء، وتحتفظ بتلك الذكرى”.

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

مايا مرسي

وزيرتا التضامن المصري والقطري تبحثان دعم التعاون الإنساني والإغاثي لقطاع غزة

مدينة الإنتاج الإعلامي

%17 زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثالث من 2025

البابا تواضروس

البابا تواضروس في عظته: الأمانة في الفكر والكلام والسلوك طريق الحياة الروحية

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

