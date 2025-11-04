رامي كرارة يروي تفاصيل حاله شقيقه بعد إجراء عملية جراحية دقيقة.. خاص

أكد رامي كرارة، شقيق الفنان أحمد كرارة، نقله الى الرعاية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة فى الساق اليسرى.

وقال رامي كرارة، فى تصريح خاص لصدى البلد، إن أحمد حاليا بحالة صحية مستقرة بعد إجراء عملية جراحية فى الساق اليسرى، وهي عبارة عن تغيير شرايين بها.

وأضاف أن العملية التى أجراها احمد كانت صعبة ودقيقة، وهو حاليا فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة الدقيقة من الأطباء.

حالة أحمد كرارة الصحية

أجرى الفنان أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة عملية جراحية، خلال الساعات الماضية.

ونقل الفنان أحمد كرارة إلى غرفة العناية المركزة بعد إجراء العملية الجراحية.

وطلبت شقيقة الفنان أحمد كرارة من متابعيها الدعاء له، بعد أن أجرى عملية جراحية.

وكتبت شقيقته نور كرارة، عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك": "فضلاً وليس أمراً ادعوا لأخويا أحمد كرارة لإجراء عملية كبيرة، اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقماً، واحفظه بعينك التى لا تنام يا رب".

وكان الفنان أحمد كرارة قد شارك فى بطولة مسلسل "رانيا وسكينة".

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.