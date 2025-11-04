حرب غزة تكلف الاحتلال الإسرائيلي 77 مليار دولار في عامين من الإبادة

كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف الصيهوني بتسلئيل سموتريتش، عن التحركات الأولي للموازنة لعام 2026.

أكد سموتريتش عجزًا مستهدفًا بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وداعيًا إلى إدارة أكثر كفاءة للإنفاق بعد عامين من تصاعد كلفة الحرب.

وقال سموتريتش، إن الحرب المستمرة منذ عامين كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 250 مليار شيكل (77 مليار دولار)، من بينها 180 مليار شيكل (55 مليار دولار) تم إنفاقها مباشرة على مجالي الدفاع والأمن.

وأشار إلى أن العجز في الموازنة لعام 2024 بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الزيادة في الإنفاقين الدفاعي والمدني بسبب الحرب مع حركة حماس في غزة، قبل أن يتراجع إلى 4.7% في سبتمبر الماضي.

وقال سموتريتش، إن المؤسسة الأمنية لا يمكنها الاستمرار في التمسك بالعصا من الطرفين، موضحًا أنها من جهة تمتلك شهية كبيرة للحصول على التمويل، ومن جهة أخرى مطالَبة ببذل جهد حقيقي لإدارة هذا المورد على نحو مسؤول.