إسرائيل تواصل قصفها لغزة وحصيلة الشهداء والمصابين في أسبوع 592

انتقد المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وقصفها المدفعي لعدة أهداف في قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.. مشيرا إلى أن القصف شمل مناطق شمال وجنوب وشرق ووسط قطاع غزة مما أسفر عن تدمير العديد من المباني وسقوط العشرات من الشهداء والمصابين.

وكشف التقرير الأسبوعي للمرصد عن الفترة من 28 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الحالي - والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم /الثلاثاء/ - عن استشهاد 117 فلسطينيا في غزة وإصابة 275 آخرين إضافة إلى انتشال الفلسطينيين 36 جثمانا من تحت الأنقاض، كما جرى التثبت من بيانات 193 شهيدا تمت إضافتهم إلى حصيلة الشهداء الكلية.

وسجل المرصد استشهاد 69941 فلسطينيا خلال الفترة بين 7 أكتوبر 2023 إلى 3 نوفمبر 2025، وإصابة 179748 خلال الفترة نفسها.

ووفقا للمرصد فإن القصف الإسرائيلي في الأيام السبعة الماضية جاء في الوقت الذي أكدت فيه منظمات إغاثية دولية أن سلطات الاحتلال تعرقل عملها الإنساني في قطاع غزة.

وبحسب المرصد، فقد قتلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم طفلان، وجرحت 12 آخرين، واعتقلت 162 فلسطينيا بمن فيهم 7 أطفال كما جرحت طفلا في الخليل.

وسجل المرصد قيام قوات الاحتلال بـ 322 اقتحاما خلال فترة الأيام السبعة الماضية، هدمت خلالها 9 منازل في محافظات فلسطينية عديدة بالإضافة إلى أكشاك ومحال تجارية صغيرة وأسوار منازل في القدس.

كما بلغ عدد اعتداءات المستوطنين على بلدات وقرى الضفة الغربية 112 اعتداء من بينها تهجير عائلات فلسطينية في قرية بنابلس وإحراق وتدمير 14 مركبة في قرى رام الله والخليل وقلقيلية ونابلس وجرافة ومصنع في طولكرم.

وفي السياق نفسه، بلغ عدد الاعتداءات على موسم قطاف الزيتون 52 اعتداء موثقا، شمل 46 قرية فيما بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 17 نشاطا.

وأظهر التقرير الأسبوعي لمرصد التعاون الإسلامي، أن إجمالي عدد الجرائم التي اقترفها الإسرائيليون في الأيام السبعة الماضية بلغ 1511، جريمة في مختلف المناطق الفلسطينية.

