حماس: نعمل على إنجاز مسار تبادل الأسرى بأسرع وقت

أكد الناطق بإسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس حازم قاسم، أن الاحتلال يستكمل إبادة مظاهر العمران بقطاع غزة عبر عمليات النسف المستمرة في ظل وقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات صحفيةله: انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار يستلزم موقفا واضحا من جميع الأطراف لوقف سياسته العدوانية.

وأضاف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: نواصل العمل على إنجاز عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين رغم الصعوبات والعقبات

وختم الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: نعمل على إنجاز كامل مسار التبادل بأسرع وقت.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه على إسرائيل أن توقف هجماتها في قطاع غزة على الفور، مضيفا أن هناك بعض المشاكل في تطبيق وقف إطلاق النار في القطاع لأن إسرائيل تنتهكه بشكل متكرر.

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع وزاري عربي إسلامي في إسطنبول بشأن غزة، أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة، ولايد أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم.

وأوضح فيدان أن الاجتماع ناقش موضوع قوة المهام الخاصة لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه من المفترض لمجلس الأمن الدولي تحديد مهام قوة حفظ الاستقرار في القطاع، موضحا أن الدول ستتخذ القرار بشأن المشاركة بجنود في قوة الاستقرار الدولية بناء على تعريفها ومعاييرها.

وأكد على ضرورة وفاء إسرائيل بمسؤوليتها بشأن وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أنقرة تريد أن تفعل كل ما هو ضروري للسلام لكننا بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولا.