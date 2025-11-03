تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين أنه على إسرائيل أن توقف هجماتها في قطاع غزة على الفور، مضيفا أن هناك بعض المشاكل في تطبيق وقف إطلاق النار في القطاع لأن إسرائيل تنتهكه بشكل متكرر.

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع وزاري عربي إسلامي في إسطنبول بشأن غزة، أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة، ولايد أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم.

وأوضح فيدان أن الاجتماع ناقش موضوع قوة المهام الخاصة لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه من المفترض لمجلس الأمن الدولي تحديد مهام قوة حفظ الاستقرار في القطاع، موضحا أن الدول ستتخذ القرار بشأن المشاركة بجنود في قوة الاستقرار الدولية بناء على تعريفها ومعاييرها.

وأكد على ضرورة وفاء إسرائيل بمسؤوليتها بشأن وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أنقرة تريد أن تفعل كل ما هو ضروري للسلام لكننا بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولا.