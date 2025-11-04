تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة

قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل محاكمه 87 متهم بالإنضمام إلى " داعش سيناء 3 " في القضيه رقم 17628 لسنه 2024 مدينه نصر اول لجلسه 13 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وكانت قد اتهمت النيابه العامه المتهمين من الأول حتى الرابع بانهم في غضون الفتره من 2022 حتى 14 نوفمبر 2023 بمحافظه شمال سيناء واخريات بجمهوريه مصر العربيه تولوا قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا قياده بجماعه ولايه سيناء التي تعتنق افكار تنظيم داعش الارهابي الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.