رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل

تحدث الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عن العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، مؤكدًا أنها تمتد لجذور عميقة تقوم على التعاون والتفاهم المتبادل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض مسؤوليات كبيرة على البلدين في إطار المنطقة التي تضم حوض النيل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر والخليج العربي.

وقال الرئيس الإريتري، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التعاون الثنائي والجماعي بين دول هذه المنطقة أمر حتمي لتحقيق النمو والازدهار والاستقرار، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وإريتريا علاقات استراتيجية خاصة تهدف إلى التكامل والتعاون الشامل من أجل تغيير واقع الأزمات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وختم أفورقي تصريحاته بالتأكيد على أن حساسية الموقع الجيوسياسي لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تفرض على قادة الدول المعنية مسؤوليات جسيمة تتجاوز التصورات التقليدية، مضيفًا: “مهمتنا أكبر مما يتصوره الإنسان”.