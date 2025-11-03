رئيس إريتريا: انعكاسات سياسية واقتصادية بسبب تعطيل الملاحة بالبحر الأحمر

قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إن التدخلات الخارجية تعد من أبرز عوامل عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أن المنطقة بحاجة إلى حلول محلية ودولية تحترم سيادة الدول وتحقق الاستقرار الإقليمي.

وأشار الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن البحر الأحمر يمثل ممرًا مائيًا حيويًا لجميع دول العالم وليس فقط لدول المنطقة، موضحًا أن أي تهديد لأمنه أو تعطيل الملاحة فيه قد يكون له انعكاسات اقتصادية وسياسية عالمية.

وأكدالرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، أن استقرار وأمن السودان أمر ضروري لتحقيق التوازن والأمن في القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في السودان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في دول الجوار ويؤثر على الأمن الإقليمي بشكل مباشر.