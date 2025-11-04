قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025

اكتشف العطلات الرسمية القادمة في 2025
اكتشف العطلات الرسمية القادمة في 2025
ياسمين القصاص

بعد أن حصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، تكون هذه الإجازة هي الأخيرة في العام 2025 بعد انتهاء هذه المناسبة الاستثنائية.

وتزامنا مع اقتراب إجازة نصف العام الدراسي، يثار اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على مواعيد الإجازات الرسمية القادمة في العام الدراسي والشهور التالية. 

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل العطلات الرسمية بدءا من إجازة نصف العام وحتى المناسبات الرسمية المتبقية في 2025.

إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجازة نصف العام الدراسي للعام 2024-2025 ستبدأ يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

وفي السياق نفسه، أن العام الدراسي الحالي بدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 11 يناير 2025، حيث تبدأ امتحانات نصف العام في 14 يناير وتستمر حتى 23 يناير 2025.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

بالنسبة لـ الإجازات الرسمية المتبقية بعد شهر نوفمبر، فإن أول مناسبة رسمية ستتزامن مع بداية العام الجديد 2025.

 والجدير بالذكر، أن شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري لا يتضمنان أي مناسبات رسمية أخرى معتمدة.

وسوف نرصد لكم قائمة الإجازات الرسمية التي حصل عليها المصريون خلال عام 2025:

الثلاثاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
من السبت 29 مارس إلى الأربعاء 2 أبريل: عطلة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 21 أبريل: عيد شم النسيم.
الخميس 24 أبريل: عيد تحرير سيناء (بدلا من يوم الجمعة 25 أبريل).
الخميس 1 مايو: عيد العمال.
الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
من الجمعة 6 يونيو إلى الإثنين 9 يونيو: عطلة عيد الأضحى المبارك.
الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الخميس 3 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 24 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو.
الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.
الخميس 9 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973).

إجازات الإجزات الرسمية إجازات عام 2025 المتبقية العطلات الرسمية مجلس الوزراء إجازة رسمية

