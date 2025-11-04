الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة

تلقى الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، عرضًا غير متوقع من إحدى الشبكات التلفزيونية خلال مقابلة أجرتها معه، حيث قال أحد مقدمي البرنامج مازحًا: "إذا أجرينا انتخابات في غزة، ستكون أنت رئيسها."

ورد بيترو على الاقتراح مبتسمًا، بحسب ما نقلته صحيفة التيمبو، قائلا: "يبدو أنهم يريدون إخراجي من أمريكا، والذهاب إلى غزة سيكون سيناريو مثيرًا للاهتمام. لم أفكر في ذلك من قبل، لكنني أود زيارة غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة."

مساعدات كولومبية إلى غزة

وخلال المقابلة، أكد الرئيس الكولومبي استمرار بلاده في تقديم الدعم الإنساني والطبي لقطاع غزة، موضحًا أن المستشفى العسكري الكولومبي سيرسل مساعدات طبية تركز على توفير أطراف صناعية للأطفال الذين تضرروا من الحرب.

تكريم ودعم للناجين من غزة

كما أعلن بيترو عزمه منح وسام صليب بوياكا لعدد من الناجين من الحرب في غزة، إضافة إلى منح الجنسية الكولومبية لأحدهم، في خطوة رمزية تعبر عن تضامن كولومبيا مع الشعب الفلسطيني.