مبنى 700 متر | تمريض المنصورة في ثوب جديد

تفقّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة الجاري تنفيذها داخل الحرم الجامعي؛ لمتابعة معدلات التنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للجامعة لتطوير منشآتها التعليمية والطبية والخدمية، بما يتوافق مع الجدول الزمني المحدد.

وحضر الجولة سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية، إلى جانب عمداء الكليات المعنية، ومديري المشروعات، وممثلي الشركات المنفذة.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع المبنى الجديد لكلية التمريض، بحضور الدكتورة عبير زكريا، عميدة الكلية، حيث تابع رئيس الجامعة أعمال التنفيذ في المبنى المقام على مساحة 700 متر مربع، والذي يضم مدرجات تعليمية، وقاعات متعددة، ومكاتب إدارية، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وتطوير البيئة التعليمية داخل الكلية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار دعم الجامعة للتوسع في الكليات ذات الإقبال الكبير وتلبية احتياجات العملية التعليمية.

وتفقّد رئيس الجامعة أعمال التطوير والصيانة بالمركز، التي شملت تجديد 30 غرفة فندقية لرفع مستوى الإقامة والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة، إلى جانب تطوير القاعة الصغرى لتكون مؤهلة لاستضافة الاجتماعات والفعاليات الرسمية المختلفة.

كما تفقد رئيس الجامعة حديقة المركز، وناقش عددًا من الأفكار الاستثمارية لتطويرها، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة التشغيل بالمركز، في إطار خطة الجامعة لتعزيز مواردها الذاتية، مؤكدًا أن تطوير منشآت الضيافة الجامعية يمثل أحد محاور خطة الجامعة للارتقاء بالبيئة الجامعية.

تلت ذلك زيارةُ مستشفى الأطفال الجامعي، بحضور الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتورة منى حافظ، مديرة المستشفى، والدكتور عمرو سرحان، عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور أيمن حماد، رئيس قسم طب الأطفال، ونائبتي المدير الدكتورة ميادة صبري، والدكتورة إنجي عثمان.

وتفقد رئيس الجامعة مشروع إحلال وتجديد جناح العناية المركزة بالمستشفى، الذي يضم عناية مركزة لجراحة الأطفال بسعة سبعة أسِرَّة، وأخرى لطب الأطفال بسعة أربعة عشر سريرًا، بالإضافة إلى غرفتين للعزل، ومقر إداري لأعضاء القسم، بمساحة إجمالية قدرها 672 م².

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العناية الجديدة على وشك دخول الخدمة الطبية خلال الفترة المقبلة، لتعمل بسعة إجمالية تبلغ 23 سريرًا، من بينها أربعة أسِرَّة حضانات جراحية لجراحات حديثي الولادة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، ويعزز الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجامعي.

كما شملت الجولة تفقد مشروع تشطيب وإعادة توزيع الفراغات بالطابق السابع بالمستشفى، الذي سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الكلى والأعصاب والقلب والصدر

وفي كلية الطب، تفقد الدكتور شريف خاطر مشروع المبنى التعليمي الطبي المتميز "مانشستر"، الذي يضم ثمانية طوابق تشمل قاعات محاضرات، ومعامل مهارات، ومعامل محاكاة حديثة لدعم برامج التعليم الطبي التفاعلي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تسريع عملية التنفيذ وتسليم الطوابق الأربعة الأولى تمهيدًا لدخولها الخدمة التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على الالتزام الكامل بالجودة في مراحل التشطيب والتجهيز، باعتبار المبنى أحد أهم الإضافات الداعمة لتطوير التعليم الطبي في الجامعة.

عقب ذلك، تفقد رئيس الجامعة مشروع تطوير مركز البحوث الطبية التجريبية بكلية الطب، المقام على مساحة 440 مترًا مربعًا، ويهدف إلى دعم البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للبحوث التطبيقية داخل الجامعة.