تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

تحدث كريم فهمى عن طلاق شقيقه أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد وذلك أثناء تواجده فى برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي على ياسين والذى يعرض على قناة الجديد.

وامتنع كريم فهمى الخوض فى أى تفاصيل تخص أسباب الطلاق مؤكدا أن هذا الأمر متعلق بأحمد وهنا وليس له دخل فى هذا الأمر.

كما نفى كريم فهمى ما تردد بشأن إجبار أحمد على الزواج من هنا الزاهد مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح وتدخل كثيرا لحل الأزمة بينهما ولكن كلس محاولاته بائت بالفشل.

وأوضح كريم فهمى : أقبل العمل مع هنا الزاهد فى أى عمل فنى وهذا الأمر يحكمه السيناريو الجيد وليس للعلاقات الشخصية تأثير على العمل.

وقد قال الفنان كريم فهمي، أنه عاش تجربة المساكنة قبل أن يتزوج من زوجته ولا يحب أن يرتدى ثوب الفضيلة.

وتابع كريم فهمي :" آه طبعا أكيد، أكره المجاهرة بالمعصية، ومش هعمل نفسي متدين، ممكن أكون بعمل حاجات غلط بس مش لازم اقولها على الهوا، و80% من الشباب أكيد عدوا بالمرحلة دي".

وأضاف: لم أفكر في الإلحاد، وبالتأكيد يأتي لي الكثير من الأفكار والتساؤلات، مثل ليه أهالينا في فلسطين بيحصل فيهم كدة، نفسي ربنا يجازي الناس التانية، أنا عارف أن ربنا هيعمل حاجة وشايل حاجة في وقت ما، لأن ربنا هو أحسن واحد يكتب سيناريو للبشرية، سيناريو هو الأدرى به، لكن أنا أستعجله.