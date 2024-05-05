أهمهم حسين فهمي|مؤسس «ورا الكاميرا»: فنانون كبار يتابعون الصفحة لمصداقيتها مع الجمهور.. فيديو

أكد كريم علي، مؤسس صفحة “ورا الكاميرا”، عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، أن الفنان حسين فهمي يتواصل مع الصفحة ويُبدي إعجابه بعدد من المنشورات، إضافة إلى الفنانة مريم الخشت والفنانة دنيا عبد العزيز تتابعان الصفحة.

وقال كريم علي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير وعبيدة”، أن متابعة الفنانين على الصفحة يشعرنا بأن المعلومات التي نقدمها للجمهور بها مصداقية كبيرة، وبعيدة عن الشائعات.

وتابع مؤسس صفحة “ورا الكاميرا”: نتناول المعلومات من المذكرات الخاصة بالفنان، ونبحث عن أهم التصريحات التي يدلى بها الفنانون في أوقات سابقة، أو أهم المواقف التي يتعرضون لها في حياتهم.