البحث عن صحة المعلومات قبل النشر.. صفحة «مصر أيام زمان» تكشف التفاصيل

أكد أحمد السبع، المسئول عن الفيديوهات بصفحة “مصر أيام زمان”، عبر موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، أنه قبل نشر الفيديوهات، أعمل على البحث بشكل دقيق للتأكد من المعلومات الموجودة بها.

وقال أحمد السبع، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، إن الشريحة التي تعمل على متابعة الصفحة، تبدأ من سن 35 سنة حتى 60 سنة، مؤكدا أنه يتأكد من المعلومات من العديد من الكتب منها “كتاب وصف مصر”.

وتابع المسئول عن الفيديوهات بصفحة “مصر أيام زمان”، أن التعليقات على المنشورات هي التي تجعلني أبحث في المعلومات الخاصة بالفيديو أو الصورة المنشورة عن مصر.

وأشار أحمد السبع إلى أن أكثر المنشورات التي لاقت تفاعلا هي صور وفيديوهات "لثلاثي أضواء المسرح".