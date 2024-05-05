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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد بكائها.. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب عن حفلها بالكويت

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشفت شيرين عبد الوهاب عن رأيها فى حفل الكويت الذى احيته منذ أيام قليلة والذى لقى نجاحا كبيرا واثارت فيه حالة من الجدل بسبب بكاؤها.

وقالت شيرين عبد الوهاب : أنا لما بغنى في أي بلد بحس إني صوت البلد اللي بغنيلها، وده شرف كبير لو تسمحلي الناس أنا اديه لنفسي.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن أعماله الجديدة قائلة : في أغاني معمولة لكن شركة روتانا المفروض اللي تنزلها ومش عارفه هتنزلها ولا ومعرفش موقفين الدنيا ليه، وكمان في 3 أغاني تانين جاهزين.

وقد دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى نوبة بكاء هيسترية ، وذلك خلال حفلها فى دولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية .

ولم تسطيع الفنانة شيرين عبد الوهاب ان تتمالك دموعها اثناء آدائها أغنية “ كدا يا قلبي ” ، وهو ما جعل الجمهور يرد عليها : " دموعك غالية ".

أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بدولة الكويت، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا ، وقدمت فيه عدد كبير من اغانيها .

وخلال الحفل ردت شيرين عبد الوهاب علي تلقيبها بصوت مصر قائلة : النهاردة انا صوت الكويت ، انا بحس أني صوت كل بلد بغنيلها .

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلها على مسرح أرينا الكويت، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع، وذلك بحضور كامل العدد.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بفستان أسود طويل، وذهبي، وبدأت الحفل بأغنية آه يا ليل، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

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