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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاجل.. هزة أرضية بقوة 5.12 ريختر شمال غرب مرسى مطروح

زلزال
زلزال
إسلام خالد

​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 12:37:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.12 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: على بعد 466 كيلومترًا شمال غرب مدينة مرسى مطروح.

​خط العرض: 34.71 شمالاً.

​خط الطول: 24.25 شرقاً.

​العمق: 44.80 كم.

​أكد  الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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