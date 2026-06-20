صدمة عالمية.. لكزس تودع أهم سيارة هجينة في تاريخها

في خطوة هادئة فاجأت أسواق السيارات الفاخرة، قامت شركة "لكزس" اليابانية بإزالة نسخة المكونات الإضافية الهجينة (PHEV) ثلاثية الصفوف من طرازها الشهير "TX 550h+" من على موقعها الرسمي وأدوات التعيين الرقمية.

ويأتي هذا القرار الاستثماري واللوجستي الصادم بعد 3 أعوام فقط من الإطلاق الرسمي للأيقونة العائلية الفاخرة، ليتقلص بذلك خيار بارز أمام المستهلكين الباحثين عن الفخامة والعملانية الصديقة للبيئة في سوق أمريكا الشمالية.

تجميد مؤقت للإنتاج والشركة تعد بعودة قريبة للشاسيه الهجين

أكد التوثيق الرسمي لشركة لكزس أن خطة الاختفاء التجاري للطراز لن تكون نهائية؛ حيث أعلنت الإدارة اللوجستية عن تعليق وتجميد مؤقت لعمليات إنتاج طراز "TX 550h+" بعد انتهاء موديل عام 2026 الحالي.

ووفقًا لرسالة الشركة الموجهة للعملاء، فإن "هذا ليس وداعًا"، بل خطوة برمجية مدروسة لإعادة ترتيب خطوط التصنيع، مع وجود ترتيبات وخطط ممتدة تدعم عودة الشاحنة الرياضية الفاخرة بمواصفات مطورة في المستقبل القريب.

مواصفات ميكانيكية قوية تفتقدها منصات الاختيار الرقمية

كان طراز "TX 550h+ Luxury AWD" يمثل قمة الفخامة المادية والتكنولوجية في عائلته بسعر يبدأ من 81060 دولار. وقدمت السيارة عند طرحها لأول مرة عام 2023 منظومة حركة ميكانيكية متطورة تعتمد على محرك V6 بسعة 3.5 لتر، يولد قوة إجمالية مذهلة تصل إلى 404 أحصنة، مع بطارية تتيح للملاك القيادة بالطاقة الكهربائية الخالصة لمسافة تقارب 33 ميلاً (حوالي 53 كم) قبل الحاجة لتشغيل محرك الوقود.

ورغم إيقاف هذه النسخة، ستظل بقية فئات لكزس "TX" التقليدية والهجينة العادية متوفرة في صالات العرض للمستهلكين ولكن دون ميزة الشحن عبر القابس (PHEV).

بدائل استثمارية في السوق الفاخر تسعى لسد الفراغ التجاري

يفتح هذا الغياب المؤقت ثغرة تجارية لوجستية سريعة أمام العلامات المنافسة في قطاع السيارات العائلية ثلاثية الصفوف المدعومة بمنظومات PHEV. ويبرز في صالات العرض عدة بدائل مادية قوية يسعى الوكلاء من خلالها لاستقطاب الملاك المتأثرين بالقرار، وعلى رأسها طراز "فولفو XC90 Recharge" السويدي، والسيارة الديناميكية "بي إم دبليو X5 xDrive50e"، بالإضافة إلى الخيار الياباني المنافس "مازدا CX-90 PHEV"، والتي تقدم مواصفات وتجهيزات تضمن تلبية احتياجات العائلات الباحثة عن الكفاءة والأداء الرقمي المتميز لعام 2026.