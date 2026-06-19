شركة سيارات كبرى تسرح مئات الموظفين خشية الإفلاس

أعلنت شركة "ريفيان" الأمريكية الناشئة والمتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، عن اتخاذ قرارات تقشفية حادة قضت بموجبها بإنهاء خدمات مئات الموظفين لديها.

وتأتي هذه الخطوة المادية الصعبة في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً استثمارية ولوجستية مكثفة من قبل المساهمين لوقف النزيف المالي الحاد الذي يعصف بميزانيتها، ومحاولة تحسين المؤشرات الرقمية للربحية بعد تسجيل خسائر سنوية ضخمة.

جولة تسريح جديدة تضرب قطاعات الدعم والخدمات بالشركة

وأفاد تقرير رسمي نشرته صحيفة "وال ستريت جورنال" بأن قرارات الاستغناء المادية شملت أقل من 2% من إجمالي القوة العاملة للشركة، والتي كانت تبلغ 15232 موظفاً في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا مع نهاية العام الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم ريفيان أن إعادة الهيكلة البرمجية والميدانية ركزت بشكل أساسي على أقسام العمليات، الدعم الفني، وخدمة العملاء، لتكون هذه المرة هي الرابعة التي تلجأ فيها الإدارة لتقليص العمالة منذ مطلع عام 2024 في محاولة مستميتة لتقليل الكلفة الإدارية.

معضلة استثمارية.. خسارة 6000 دولار في كل سيارة يجري تسليمها

تكشف الوثائق المالية الرسمية عن أرقام صادمة تفسر هذه القرارات الهيكلية؛ حيث منيت ريفيان بخسائر صافية بلغت 3.6 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويشير التحليل المالي واللوجستي إلى أن الشركة تتكبد خسارة مادية تقارب 6000 دولار عن كل سيارة كهربائية تخرج من خطوط الإنتاج ويتم تسليمها ماديًا للعملاء في صالات العرض.

ويمثل هذا العجز التجاري ضغطاً هائلاً على الإدارة، على الرغم من حصولها مؤخرًا على دعم وتمويل استثماري حيوي وضخم من مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية لإنقاذ عملياتها التشغيلية.

توقيت حرج يهدد مبيعات شاحنة R2 الجديدة وسط غياب الحوافز

يرى خبراء أسواق السيارات أن توقيت تقليص أطقم خدمة العملاء والدعم الفني يعد مخاطرة تجارية كبرى؛ إذ يتزامن ماديًا مع بدء طرح وتسليم سيارتها الجديدة "R2" الموجهة للأسواق التجارية الواسعة.

ويكمن التخوف اللوجستي في أن يؤدي غياب الدعم الكافي إلى تراجع ثقة المشترين الجدد وتأثر جودة الصيانة، خاصة وأن السوق الأمريكي يشهد بروداً في الطلب بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية بقيمة 7500 دولار، بالإضافة إلى خضوع الشركة حاليًا لتوثيق وتحقيق فيدرالي رسمي بشأن سلامة منظومة التعليق في شاسيهاتها.