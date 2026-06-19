صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

أعلنت شركة "بورش" الألمانية رسميا عن تحديثات طراز “تايكان” لعام 2027، إلا أن هذا الإعلان حمل معه نهاية حزينة لعشاق السيارات العائلية الرياضية في السوق الأمريكي.

فقد أسقطت العلامة الفاخرة طرازي “سبورت توريزمو” و"كروس توريزمو" تمامًا من قائمة الخيارات المتاحة، وذلك بعد أن فرضت متطلبات السوق والتوجهات الاستثمارية للمستهلكين واقعًا جديدًا أجبر الشركاء اللوجستيين على مراجعة خطط الإنتاج ماديًا.

لغة الأرقام تحسم مصير طرازات "تايكان" العائلية في صالات العرض

وأكد التوثيق الرسمي للشركة، أن السبب المباشر وراء إيقاف إنتاج وبيع نسختي الواجن من تايكان يعود ماديا إلى الانخفاض الحاد في معدلات الطلب والمبيعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبحت خيارات الملاك في السوق الأمريكي تهيمن عليها أساطيل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUVs) مثل كايين وماكان، مما جعل فئة الواجن شبه منقرضة تجاريًا، ودفع بورش لتوجيه طاقتها التصنيعية نحو الشاسيهات الأكثر ربحية لضمان كفاءة العوائد الاستثمارية.

بورش تايكان

تقنية المحاكاة "e-shift" تعوض غياب الشقيقتين في طراز السيدان

على الرغم من غياب طرازات توريزمو، إلا أن بورش تايكان سيدان لعام 2027 حصلت على حزمة تعديلات تكنولوجية وميكانيكية متطورة لجذب المستهلكين في صالات العرض.

وتأتي المنظومة البرمجية الجديدة مدعومة بنظام مبتكر يُدعى "e-shift"؛ وهو نظام ذكي يقوم هندسيًا بمحاكاة عمليات تبديل تروس ناقل الحركة وتوصيل القوة المادية للمحرك بشكل يماثل السيارات الرياضية التقليدية، وهي ميزة تفاعلية تهدف لتقليص الفجوة بالشعور بالقيادة الحقيقية، وشابهت في تكنولوجيتها ما قدمته هيونداي سابقًا في طرازها الأيقوني "آيونيك 5 N".