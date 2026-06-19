قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد|كيف تتعامل مع “البابل شيت”بدون أخطاء؟
قلبك مضغوط؟.. الصلاة على النبي تزيح عن صدرك أثقل الهموم
نزل 500 جنيه.. كم بلغت خسائر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19-6-2026؟
حركة نزوح كثيفة من صور وبنت جبيل وسط غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والبقاع
أوباما ينتقد مؤسسي أمريكا ويطالب باستكمال الوعد التاريخي
صباح عصيب ومؤلم ..أول تعليق من رئيس إسرائيل على مقتل جنوده جنوب لبنان
أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني بالمسجد: تابع لمصنع مغلق
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
عمرو أديب: رونالدو وميسي وصلاح في الاختبار الأخير.. البقاء على القمة مؤلم
على نقالة مستشفى.. عريس يدخل حفل زفافه محمولًا على أكتاف أصدقائه في قنا | شاهد
بن غفير: مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للمرة الثانية.. فورد تحت النار بسبب عيب فشلت في إصلاحه

فورد
فورد
عزة عاطف

تواجه شركة "فورد" الأمريكية أزمة لوجستية واستثمارية متجددة تتعلق بمعايير الجودة الفنية لطرازاتها القديمة؛ إثر إعلان الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) عن حملة استدعاء موسعة وشاملة لشاحنات بيك أب الشهيرة. 

وتأتي هذه الخطوة المادية لتسلط الضوء على المعاناة المستمرة للعلامة التجارية في السيطرة على عيوب التصنيع السابقة، لا سيما وأن هذا الاستدعاء يمثل محاولة ثانية مكررة لإصلاح خلل هندسي برمجت الشركة خطة لعلاجه سابقًا ولم يكلل بالنجاح الرقمي المطلوب.

خطر فقدان السيطرة يهدد 44963 شاحنة فورد F-150 بمبيعات صالات العرض

يشمل الاستدعاء الرسمي الجديد 44963 شاحنة من طراز "فورد F-150" موديل 2014، حيث كشفت التقارير الهندسية والتوثيقية عن احتمالية تعرض ناقل الحركة الأوتوماتيكي لخلل ميكانيكي مفاجئ يؤدي إلى تبديل السرعات ماديًا وعكسيًا إلى الترس الأول (Downshifting) بشكل غير متوقع أثناء القيادة على سرعات مرتفعة. 

ويتسبب هذا الهبوط المفاجئ في السرعة في قفل العجلات الخلفية ماديًا، مما يرفع من مخاطر فقدان السيطرة الكاملة على الشاسيه من قبل الملاك والتعرض لحوادث اصطدام حادة على الطرق السريعة وخطوط النقل المفتوحة.

فشل الإصلاح المبدئي والوكيل يحدد أسباب التآكل وتلوث المستشعرات

ما يثير الإحباط التجاري لدى المستهلكين والملاك هو أن فورد حاولت سابقًا علاج هذا العيب الحرج تحت مظلة الاستدعاء الرسمي السابق الذي يحمل رقم "24V444"، إلا أن الحلول البرمجية لم تكن كافية لتقليص حجم المشكلة. وأشارت التحقيقات الفنية واللوجستية للشركة إلى أن الأسباب المادية وراء فشل خطة الإصلاح الأولى تعود إلى تلوث المستشعرات الداخلية، أو تعرض التوصيلات لعمليات تآكل ورطوبة ممتدة، إلى جانب وجود عيوب مستترة في بعض مكونات مجموعة نقل الحركة (Powertrain) التي صُنعت وفق معايير قديمة أقل صرامة من خطوط إنتاج عام 2026 الحالية.

أكدت فورد التزامها الاستثماري والأخلاقي بحماية سلامة العملاء عبر اتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة لضمان أعلى معايير الجودة والتوثيق المالي للمستهلكين؛ حيث ستتولى مراكز الدعم الفني وشبكة الموزعين المعتمدين إجراء تحديثات برمجية متطورة ومجانية بالكامل لمنظومة التحكم في ناقل الحركة. 

استدعاء فورد F 150 أسعار فورد صيانة سيارات فورد عيوب فورد سيارات أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

الاهلي

أمير هشام يكشف أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد رستم

مصر تطالب بتوجيه موارد "الصندوق الميسر" للفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثرًا بالأزمات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات

توقعات بهبوط أعمق لبيتكوين قد يصل بالسعر إلى 52 ألف دولار

توقعات بهبوط أعمق لـ بيتكوين قد يصل بالسعر إلى 52 ألف دولار

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد