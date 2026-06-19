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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تكسر صمتها وتؤكد قرب إطلاق إلنترا الجديدة

إلنترا
إلنترا
عزة عاطف

رغم الهيمنة التجارية الواضحة لسيارات الكروس أوفر والـ SUVs على منصات العرض العالمية، أثبتت شركة "هيونداي" الكورية أن سيارات السيدان لا تزال تمتلك حصة استثمارية قوية لا يمكن الاستغناء عنها. 

وبخطوة هادئة وذكية، بدأت العلامة التجارية في إشعال الحماس الجماهيري عبر إطلاق برنامج الحجز المسبق والتشويق للجيل الثامن كليًا من أيقونتها الاعتمادية "إلنترا" (والتي تحمل اسم "أفانتي" في السوق الكوري المحلي)، مؤكدة أن عملية التحول الشامل للشاسيه والمواصفات أصبحت أقرب مما يتوقع الكثيرون.

برنامج "Early Pass" يفتح باب التسجيل والمزايا للمستهلكين

أطلقت هيونداي كوريا رسميًا برنامج التسجيل الرقمي "Early Pass" الممتد في الفترة ما بين 15 يونيو و2 أغسطس من عام 2026، ليكون بمثابة تذكرة عبور مسبقة للمهتمين بالحصول على التفاصيل الهندسية والتوثيقية الأولى للجيل الجديد قبل الكشف الرسمي العالمي. 

ويمنح هذا البرنامج مسارًا لوجستيًا متميزًا للمسجلين يتضمن الأسبقية في تفتيش تسريبات التصميم، والتعرف على المواصفات الفنية، وجدولة تجارب القيادة الميدانية. 

ولتعزيز الجاذبية التجارية، رصدت الشركة حوافز مالية شملت سحبًا لدعم الشراء بقيمة 1 مليون وون (نحو 730 دولار) لـ 5 فائزين، ومكافآت تعاقد بقيمة 100 ألف وون لـ 100 مشترٍ.

إلنترا تتحدى تريند الـ SUV وتثبت كفاءتها في أسواق المبيعات

لا يمثل التمسك بطراز إلنترا مجرد خطوة عاطفية من هيونداي، بل تدعمه لغة الأرقام الصارمة؛ حيث اختتمت السيارة عام 2025 كقوة تجارية ضاربة احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر مبيعًا للشركة عالميًا وبمبيعات تجاوزت 148200 وحدة في السوق الأمريكي وحده، خلف طرازي توسان وسانتا في. 

ويستمر هذا الأداء المستقر ماديًا خلال عام 2026، متفوقة على طرازات بارزة مثل سوناتا وكونا، مما يجعل الاستثمار البرمجي والميكانيكي في جيل ثانٍ كليًا (يحمل الكود الهندسي CN8) خطوة لوجستية استراتيجية للحفاظ على حصة الصدارة في مواجهة المنافسين التقليديين مثل تويوتا كورولا وهوندا سيفيك.

معمارية ثورية وتقنيات رقمية مستوحاة من الطرازات الكهربائية

تشير التقارير الفنية واللقطات المسربة لسيارات الاختبار المموّهة إلى أن الجيل الثامن سيشهد زيادة مادية في الأبعاد الهيكلية (الطول وقاعدة العجلات) لتوفير مساحات مقصورة أكثر رحابة. 

أما القفزة الحقيقية فستكون داخل الكابينة، حيث تنوي الشركة التخلي عن التجهيزات الكلاسيكية لصالح لوحة قيادة متطورة مستوحاة من عائلة "آيونيك" الكهربائية، مدعومة بنظام تشغيل أندرويد متكامل يسمى "Pleos Connect" يضم شاشات عرض ضخمة ومساعد ذكاء اصطناعي تفاعلي (Gleo AI).

وعلى الصعيد الميكانيكي، ستركز بؤرة التطوير على منظومات هجينة متطورة (TMED-II) لتقليص معدلات استهلاك الوقود وتحسين كفاءة وعزم الدوران.

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