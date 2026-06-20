مقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انفجارين في باكستان

أعلنت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مقتل7 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غربي باكستان.

وقال قائد شرطة منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا، ياسر أفريدي، "استُهدفت شاحنة صغيرة خاصة تقل ركاباً بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بُعد".

وأوضح أن "المصابين كانوا يُنقلون إلى المستشفى بسيارة لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع ثانية"، مضيفاً أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا أيضاً.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين على الفور، لكن حركة طالبان باكستان ناشطة للغاية في المنطقة المحاذية لأفغانستان.

وفي منشور على منصة إكس، ندد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالهجومين، محذراً "الجهات الداخلية والخارجية المسؤولة عن دعم الإرهاب" من توفير ملاذات آمنة ودعم لوجستي ومساعدة مالية لهذه الشبكات.