مونديال الأرقام القياسية.. كأس العالم 2026 يحقق إنجازا غاب 64 عاما

منذ صافرة البداية، بدا واضحا أن كأس العالم 2026 لن يكون نسخة عادية من البطولة الأكثر شعبية على وجه الأرض فمع انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات، نجح نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية في كتابة فصل جديد من تاريخ المونديال، بعدما سجلت البطولة رقمًا تهديفيا استثنائيا لم يتحقق منذ أكثر من ستة عقود.

وبقيادة أسماء لامعة مثل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وهاري كين، وإيرلينغ هالاند، تحولت الملاعب إلى مسرح مفتوح للأهداف، لتشهد الجماهير واحدة من أقوى الانطلاقات الهجومية في تاريخ كأس العالم.

75 هدفا في 24 مباراة رقم يعيد ذكريات 1958

مع إسدال الستار على الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، بلغ عدد الأهداف المسجلة 75 هدفًا خلال 24 مباراة، بمعدل تهديفي وصل إلى 3.13 أهداف في المباراة الواحدة.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الجولات الافتتاحية لكأس العالم منذ نسخة 1958 التي أقيمت في السويد، حين شهدت البطولة ظهور الأسطورة بيليه للمرة الأولى وسجلت آنذاك معدلًا تهديفيًا بلغ 3.63 أهداف في المباراة.

ومنذ ذلك الوقت، لم تنجح أي نسخة من كأس العالم، بين عامي 1962 و2022، في تجاوز حاجز الثلاثة أهداف كمعدل للمباراة الواحدة خلال الجولة الأولى، قبل أن تأتي نسخة 2026 لتكسر هذا الحاجز التاريخي.

ميسي ومبابي وكين يقودون الثورة الهجومية

لم تكن الأرقام القياسية وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة التألق اللافت لعدد من أبرز نجوم اللعبة.

فقد خطف ليونيل ميسي الأنظار بتسجيله "هاتريك" قاد به الأرجنتين للفوز على الجزائر، بينما واصل كيليان مبابي تأكيد مكانته كأحد أخطر مهاجمي العالم، في حين لعب هاري كين دورًا محوريًا في الانطلاقة القوية للمنتخب الإنجليزي.

كما فرض إيرلينغ هالاند حضوره المعتاد أمام المرمى، ليؤكد أن المنافسة على لقب هداف البطولة ستكون أكثر اشتعالًا من أي وقت مضى.

ألمانيا توجه رسالة مبكرة للمنافسين

وعلى صعيد المنتخبات، كان المنتخب الألماني صاحب العرض الأكثر قوة في الجولة الأولى، بعدما أمطر شباك كوراساو بسبعة أهداف كاملة، في انتصار كاسح أكد أن "الماكينات" عادت بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

كما شهدت الجولة انتصارات كبيرة للسويد بخماسية أمام تونس، وللنرويج والولايات المتحدة وإنجلترا بأربعة أهداف أمام باراغواي والعراق وكرواتيا على الترتيب، في مؤشر واضح على النزعة الهجومية التي تسيطر على البطولة الحالية.

كأس العالم 2026 النسخة الأكثر تميزًا في التاريخ

لا ترتبط خصوصية مونديال 2026 بالأهداف فقط، بل بكونه النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32.

هذا التوسع التاريخي منح الفرصة لمنتخبات جديدة للظهور على أكبر مسرح كروي في العالم، وفتح الباب أمام جماهير إضافية وثقافات كروية متنوعة للمشاركة في الحدث العالمي.

كما أسهم النظام الجديد في زيادة عدد المباريات، ومنح البطولة طابعًا أكثر شمولًا وتنافسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الإثارة داخل المجموعات.

منتخبات جديدة تكتب قصصها الخاصة

من أبرز ملامح النسخة الحالية ظهور منتخبات تخوض التجربة المونديالية للمرة الأولى، مثل أوزبكستان، إلى جانب منتخبات نجحت في فرض نفسها أمام مدارس كروية عريقة.

هذا التنوع منح البطولة روحًا مختلفة، حيث لم تعد المنافسة مقتصرة على القوى التقليدية، بل أصبحت الفرصة متاحة أمام الجميع لصناعة المفاجآت وكتابة التاريخ.

النظام الجديد يرفع سقف الإثارة

اعتماد 12 مجموعة في دور المجموعات أوجد حسابات أكثر تعقيدًا وتشويقًا، إذ باتت كل مباراة تحمل أهمية مضاعفة في سباق التأهل إلى دور الـ32.

وأدى ذلك إلى زيادة الرغبة الهجومية لدى العديد من المنتخبات، التي تسعى لحسم مصيرها مبكرًا وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولات الأخيرة.

هل نشهد النسخة الأكثر تهديفًا؟

بعد البداية النارية للجولة الأولى، بدأ الحديث مبكرًا حول إمكانية تحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال الأسابيع المقبلة.

فإذا استمرت المنتخبات بنفس المعدلات الهجومية الحالية، فقد يصبح مونديال 2026 واحدًا من أكثر النسخ تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة، وربما النسخة الأكثر إثارة على الإطلاق.

ومع استمرار المنافسات، تبدو الجماهير على موعد مع المزيد من العروض الكروية الممتعة، في بطولة بدأت بإيقاع مرتفع وتؤكد يومًا بعد يوم أنها نسخة استثنائية بكل المقاييس.

المونديال الجديد بداية لعصر مختلف

ما يحدث في كأس العالم 2026 يتجاوز حدود الأرقام والإحصائيات، إذ يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البطولة العالمية.

فمع مشاركة 48 منتخبًا، وتعدد الثقافات الكروية، وارتفاع المستوى التنافسي، يبدو أن "الفيفا" نجح في تقديم نسخة أكثر انفتاحًا وشمولًا، دون أن تفقد البطولة بريقها أو جودتها الفنية.

وبعد جولة أولى حافلة بالأهداف والمفاجآت، يبقى السؤال الأهم هل يواصل مونديال 2026 تحطيم الأرقام القياسية حتى المباراة النهائية؟