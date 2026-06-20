فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لعريس في محافظة قنا، ظهر فيه وهو يحتفل بزفافه بطريقة غير تقليدية، بعدما استقل ظهر حمار وسط أجواء من البهجة والزغاريد، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين.

وجاء تداول الفيديو بعد أيام من انتشار واقعة “عريس النقالة”، التي تصدرت مواقع التواصل وأثارت حالة كبيرة من الجدل، ليعيد الفيديو الجديد لفت الأنظار إلى طرق الاحتفال المختلفة في حفلات الزفاف بالمحافظات.

وأظهر المقطع العريس وهو يتجول وسط الأهالي على ظهر الحمار، بينما التف حوله الأصدقاء والأقارب مرددين الأغاني الشعبية، في أجواء احتفالية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث انقسمت التعليقات بين الإشادة ببساطة الفكرة واعتبارها تعبيرًا عن العادات الشعبية، وبين من تعامل معها بروح الدعابة