أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

أكد الفنان أمير المصري أن مشاركته في فيلم "القصص" تُعد من أبرز المحطات في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن الشخصية التي يجسدها في العمل من أجمل الأدوار التي قدمها طوال مشواره.

وقال أمير المصري إنه يستطيع القول بكل ثقة إن أبو بكر شوقي من أهم المخرجين الموجودين حاليًا، وله الشرف أن يكون جزءًا من فيلم مهم مثل هذا العمل، وأضاف أن السيناريو أثر فيه بشدة منذ قراءته الأولى، موضحًا: "من أول ما قرأت الورق عيطت وتأثرت جدًا، خاصة بالطريقة اللي اتكتب بيها شخصية أحمد راغب".



وأشار إلى أن المخرج أبو بكر شوقي طلب منه عدم تقديم الشخصية باعتبارها تجسيدًا مباشرًا لوالده، وإنما نقل روحها وإعادة تقديمها برؤية فنية مختلفة، قائلًا: "قال لي: مش عايزك تجسد شخصية والدي، عايزك تقدم روح الشخصية وتاخدها في حتة تانية".

وأشاد الناقد الكبير محمود عبد الشكور، بفيلم القصص ، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

وقال محمد عبد الشكور: أحد أفضل وأهم أفلام الموسم، بفكرته الذكية، وبعناصر تقنية وفنية ممتازة، وبأدوار لاتنسى لنيللي كريم وأحمد كمال وأمير المصري وصبري فواز وحسن العدل .

رغم بعض الملاحظات، لمسني الفيلم بشكل خاص، لأن سنوات السبعينيات والثمانينيات تحديدا هي سنوات التكوين في حياتي. وكتبت عنها بالتفصيل في كتابين.

فيلم القصص يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.